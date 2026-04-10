Autismo e saúde vascular

O DS trouxe reportagem, na edição desta quinta-feira (9), informando que as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano iniciaram mobilização que seguirá ao longo de todo o mês de abril promovendo ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a prevenção de doenças vasculares, com destaque para a hipertensão arterial.

Ao todo, serão realizadas 18 atividades distribuídas em 12 unidades, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer a prevenção de doenças crônicas.

A programação do "Abril Azul" contempla palestras, orientações às famílias, aferição de pressão arterial, atividades educativas e ações conduzidas por equipes multidisciplinares. A primeira atividade ocorre na USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, com orientações sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Já a última está prevista para 30 de abril (quinta-feira), na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, com foco na prevenção e combate à hipertensão arterial, incluindo aferição de pressão e auriculoterapia.

Em todo o País, o Abril Azul é dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com destaque para o dia 2 de abril, instituído pela ONU para combater o preconceito, informar a sociedade e promover a inclusão. Com cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil, o TEA é uma condição crônica que exige diagnóstico precoce e abordagens interdisciplinares personalizadas.

Em Suzano, as ações serão realizadas nas 12 unidades: Recanto São José, Vila Amorim, Jardim Ikeda, Jardim Brasil, Vila Fátima, Jardim Europa, Jardim do Lago, Jardim Maitê, Miguel Badra Baixo, Jardim Revista, Jardim Suzanópolis e Jardim São José. A lista de postos e endereços pode ser consultada no link https://bit.ly/postossuzano.

As ações são fundamentais para ampliar o conhecimento da população, incentivar o diagnóstico precoce do autismo e reforçar a prevenção de doenças cardiovasculares.

O objetivo em Suzano é levar informação e cuidado para mais perto das famílias, fortalecendo a atenção básica e promovendo qualidade de vida. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na comunicação, interação social e presença de comportamentos repetitivos ou interesses restritos.

O autismo varia em grau e forma; não existe um autista igual ao outro, por isso a abordagem é personalizada.

O Abril Azul é importante porque trata-se de Campanha de conscientização para informar, reduzir a discriminação e celebrar a neurodiversidade.