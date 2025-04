Avaliação do transporte público

O transporte público vai estar em foco, em Suzano. Uma iniciativa importante da Prefeitura vai ouvir os passageiros.

Uma forma importante de avaliar o trabalho público, porque são os moradores que no dia a dia utilizam o sistema municipal.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano conduzirá, a partir do primeiro dia útil de maio (05/05), uma avaliação por pesquisas que pretende ouvir passageiros do transporte público municipal de ônibus e vans para obter informações sobre o perfil dos usuários e a experiência durante as viagens, a partir de estudos e questionários junto à população. O trabalho deverá contemplar, durante três meses, escutas em pontos de parada e abordagens no interior dos coletivos, em diferentes linhas e localidades da cidade.

Os dados proporcionarão os instrumentos necessários para que a administração municipal possa traçar um diagnóstico do sistema de transporte coletivo e embasar estudos para a proposição de melhorias no atendimento, assim como facilitar a identificação de gargalos no trânsito. A avaliação pode resultar na projeção de novas linhas e itinerários, na necessidade de mais investimentos em infraestrutura e na simulação de cenários futuros relacionados à organização do transporte e da mobilidade, que também servirão de base para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Um raio-x importante porque vai atender, nesse momento, as necessidades de cada um dos passageiros no funcionamento do transporte público municipal.

Suzano busca aprimorar o sistema cobrando, por parte da concessionária pública, novos ônibus e um trabalho mais moderno e eficaz.

Desta vez, a pesquisa vai mostrar a opinião de quem usa.

Além da qualidade do serviço, o trabalho identificará a origem e o destino dos passageiros, registrando o número de pessoas que embarcam e desembarcam dos veículos. Para abranger um número mais expressivo de usuários, serão buscados pontos de grande aglomeração de pessoas como o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e a Estação Suzano da Linha 11- Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanas (CPTM).

As informações deverão ser coletadas em semanas típicas, sem feriados, para não ocorrer distorções que possam prejudicar os resultados dos estudos.