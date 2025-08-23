Um importante serviço público vem sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Suzano nas escolas.

Levantamento, divulgado pelo DS nesta semana, mostrou que o município ultrapassou a marca de 18 mil alunos contemplados com avaliações odontológicas nas escolas neste ano depois da ação realizada nesta quinta-feira (21/08) na Creche Comunitária Vila Amorim, onde foi promovida assistência a 145 crianças de zero a 3 anos de idade.

Esse serviço público essencial visa identificar estudantes com problemas de saúde bucal e necessitando de tratamento, promover hábitos de higiene e aplicar medidas de prevenção, como a aplicação de flúor e a escovação supervisionada. Essa ação, realizada por equipes de saúde bucal, busca identificar sinais como cáries, gengivite e problemas na mandíbula, além de fornecer orientação educativa sobre a importância dos cuidados diários com a saúde bucal.

Os objetivos da avaliação odontológica nas escolas são de combater precocemente sinais de problemas bucais, como cáries, lesões, gengivite e mau hálito.

Orientar os estudantes sobre práticas de higiene oral adequadas e a importância do uso do fio dental também está na lista.

Em Suzano, o número de atendimentos representa 70% do total de alunos matriculados nas unidades próprias da rede municipal de Educação e das creches conveniadas à pasta. O trabalho, voltado exclusivamente à primeira infância, garantiu orientações e serviços relacionados à prevenção da higiene bucal a cerca de 2,8 mil alunos de 22 creches até o momento.

O trabalho faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que se propõe a garantir esse tipo de acompanhamento nas escolas da rede municipal, onde também são ofertadas atividades educativas para crianças, professores e cuidadores, avaliação clínica e identificação de necessidades odontológicas.

Por meio dessa avaliação, são verificadas as crianças que precisam de cuidados específicos, para as quais é recomendado o encaminhamento aos postos da Atenção Básica da rede municipal, de forma a dar continuidade aos atendimentos. O trabalho ainda contempla orientação às famílias sobre higiene bucal e alimentação saudável.

Para este ano, o PSE também prevê outros tipos de serviços nas unidades tais como o combate ao mosquito causador da dengue, o Aedes aegypti, adoção de hábitos alimentares saudáveis, educação para a cidadania e os direitos humanos, estímulo à cultura da paz, prevenção do consumo de substâncias prejudiciais como álcool, tabaco e drogas ilícitas, cuidados com a saúde mental, prevenção de agravos e doenças negligenciadas, orientação sobre saúde sexual e reprodutiva e conscientização ambiental.