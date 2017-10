Avenida Francisco Marengo

Uma avenida importante para Suzano, principalmente, por conta de ser um acesso para a Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, no sentido São Paulo. A Francisco Marengo está esburacada há algum tempo e tem sido alvo de reclamações de motoristas e moradores das imediações.

O asfalto deteriorado e com alguns trechos de “terra”, a avenida, por muitos anos, foi uma das promessas de que seria beneficiada com manutenção de obras.

Na edição de ontem, o DS trouxe informação sobre nova promessa para a estrada.

A avenida vai receber serviços de recapeamento em três trechos específicos. O investimento para as obras é de R$ 1,5 milhão.

O dinheiro será liberado por meio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), do governo do Estado. A previsão é de que os trabalhos sejam executados no início do próximo ano.

Há essa expectativa positiva para que os serviços sejam iniciados em 2018, mas será preciso fazer cobrança ao governo do Estado, principalmente que, vez outra, descumpre prazos de obras.

A assinatura do convênio para liberação do dinheiro aconteceu, na segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

Só para se ter uma ideia, a primeira fase das obras vai contemplar um trecho de 2,2 quilômetros da Francisco Marengo - da ponte do Rio Tietê até o trevo da Avenida Katsutoshi Naito. A outra parte beneficiada é a que compreende a via na altura da Avenida Jaguari até a Avenida Washington Luiz.

Já o último trecho é da Rua Rosa Umehara até a rotatória da Rua Guilherme Garijo.

A previsão é que as intervenções sejam concluídas em até oito meses.

É importante que a assinatura desse convênio não fique apenas no papel. Que seja a representação de execução de obra na prática com objetivo de recuperar não só a infraestrutura de Suzano, mas a dignidade da população, que sofre com os problemas na avenida.

A próxima etapa, após a assinatura do convênio, é a abertura do processo de licitação, visando à contratação da empresa que ficará responsável pelas intervenções.

O projeto prevê a correção de bocas de lobo e de sarjetas, além da execução dos serviços de fresagem e a aplicação da massa asfáltica.

Essa obra, de infraestrutura urbana, será fundamental para todos aqueles do Rio Abaixo que utilizam diariamente essa avenida, que liga a Região Norte ao Centro de Suzano.

Por outro lado, a cidade ganha um relevante acesso com um asfalto melhor. Se a obra realmente sair do papel será de grande importância para toda a comunidade suzanense.