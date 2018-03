Depois de muitas reclamações de motoristas, moradores e pedestres; nesta semana foi assinada a ordem de serviço que dará início às obras de recapeamento da Avenida Francisco Marengo, localizado na Região Norte de Suzano. No total, serão recapeados quase 3 quilômetros de via a um custo de R$ 1,2 milhão. O recurso é proveniente do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi), do governo do Estado.

As obras tiveram início no trecho entre o rio Tietê e a Avenida Jaguari.

Ninguém entende melhor das estradas do que os caminhoneiros e profissionais que utilizam diariamente esses locais.

É importante ficar de olho nas características e no desgaste de cada estrada para evitar sustos durante as viagens e não atrasar as entregas, para quem trabalha nesse setor, por exemplo.

A necessidade de melhorar as avenidas, estradas e rodovias não é um privilégio apenas de Suzano. Só para se ter uma ideia, dados qualificados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) visa oferecer um diagnóstico preciso das condições das rodovias brasileiras, com foco em pavimentação, sinalização, geometria e pontos críticos das estradas.

Desta forma, a CNT identifica os problemas e aponta o que é necessário para a adequação do transporte rodoviário, contribuindo para promover a eficiência das operações dos transportadores, a competitividade do país e a segurança de passageiros e motoristas.

Na primeira edição da pesquisa, foram percorridos 15.710 quilômetros da malha brasileira. Já em 2015 esse número bateu a casa dos 100.673 quilômetros.

Alguns números mostram o seguinte: 12,4% da malha rodoviária nacional é pavimentada, enquanto 78,6% permanecem sem pavimento. Pelo menos 48,6% da extensão pesquisada apresenta algum tipo de problema no pavimento; 35,4% foi classificada como regular; 10,1%, como ruim; e 3,1%, como péssimo.

Suzano vem tentando melhorar as condições das vias. Além do recapeamento, algumas intervenções serão feitas na Avenida Francisco Marengo, principalmente próxima da empresa Kimberly.

Não há dúvida de que a obra é de grande importância para a cidade e para os 120 mil moradores daquela região.

O importante também é que será colocado asfalto novo interrompendo medidas paliativas de apenas tapar os buracos.

As duas etapas das obras serão entregues até dezembro deste ano. É esperar para que a melhoria seja concretizada com sucesso.