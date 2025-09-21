Avenida Roberto Simonsen

O cenário urbano, em Suzano, vai mudando para melhor à medida em que as obras de infraestrutura vão avançando.

Na semana passada, o DS divulgou reportagem mostrando que as obras de prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen chegaram à fase final de execução do projeto que garantirá a conexão entre os bairros Jardim Márcia e Parque Santa Rosa. Essa é uma obra muito esperada e que deve garantir melhorias fundamentais no trânsito da cidade.

O cronograma de atividades dessa fase de conclusão, que será conduzida pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, incluirá ações relacionadas à finalização da drenagem, à terraplanagem e ao reforço de solo, além da construção de guias, sarjetas, base e sub-base, até chegar na capa asfáltica, com o trabalho complementar de sinalização, iluminação pública e paisagismo, ao longo de mais de um quilômetro de extensão.

De acordo com a Prefeitura, na fase anterior da obra, a via recebeu recapeamento asfáltico, troca de guias, sarjetas e sarjetões, fresagem e aplicação de binder, que garantiu a implementação da camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico. Ainda foram promovidas melhorias para a mobilidade de pedestres com as intervenções realizadas no passeio ao longo da avenida. Trata-se de um avanço importante para garantir fluidez, segurança e melhoria nos acessos e locomoção de motoristas e pedestres.

Nesse momento, o conjunto de intervenções do cronograma vai preparar o terreno, o nivelando e o tornando mais estável e seguro para receber a capa asfáltica. As ações ainda preveem limpeza da área, movimentação de terra para ajustar a topografia e compactação do solo para garantir firmeza. O trabalho aumentará a capacidade de carga do terreno, prevenindo recalques e afundamentos da via, para garantir a estabilidade da estrutura.