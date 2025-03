Balanço da Saúde

A saúde induz o desenvolvimento econômico e nacional a longo prazo e é elemento vital de equidade social e regional do País. O setor gera emprego, investimento, inovação e melhoria da qualidade de vida da população.

Para o desenvolvimento do País, portanto, é preciso investir na geração de conhecimento e produção de inovações em saúde, segundo especialistas.

Na semana passada, o trabalho de investimento e atendimento na saúde de Suzano foi divulgado.

A secretaria apresentou, durante audiência pública realizada na Câmara, o balanço referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Os dados divulgados mostraram avanços na oferta e na produção de serviços públicos na rede assistencial, com aumento significativo nos acolhimentos em diversas especialidades.

Durante o período avaliado, a produção global de serviços de saúde alcançou a marca de 2.554.828 atendimentos, consolidando um crescimento contínuo nos últimos anos. Em comparação com o terceiro quadrimestre de 2023, que registrou 2.323.844 acolhimentos, houve um aumento de aproximadamente 10% na demanda.

Especialistas afirmam que o Brasil precisa fortalecer a capacidade de ciência e tecnologia e inovação e a sua base produtiva no complexo industrial da saúde.

É preciso participar ativamente do desenvolvimento nacional e global em saúde.

Em Suzano, os investimentos são importantes.

A Atenção Básica, pilar fundamental da estratégia de prevenção e promoção de saúde, respondeu por 30,2% da produção total no período, com 771.684 procedimentos realizados.

Os atendimentos especializados também tiveram destaque, representando 25,9% da produção total, com 660.780 procedimentos.

Os exames diagnósticos foram os mais demandados, somando 580.702 realizações, seguidos por procedimentos clínicos (74.190) e cirúrgicos (501).

A Rede de Urgência e Emergência (RUE) respondeu por 22,5%, alcançando um total de 574.406 procedimentos.