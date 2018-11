Baldeação dos trens

O fim da baldeação entre em Guaianazes é uma das grandes reivindicações em Suzano e Mogi das Cruzes.

Os passageiros estão insatisfeitos com as paradas, uma vez que a expectativa é, de sempre, ganhar mais melhoria no transporte, circulando de maneira mais cômoda.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Central do Brasil não se anima com as propostas de fim de baldeação na estação Guaianazes, na Linha 11- Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Motivo: é preciso investir em melhorias. De acordo com a entidade, o projeto só tende a caminhar mediante mais investimentos na linha, o que ainda não teria sido suficiente para suportar os trens do Expresso-Leste em todas as viagens às cidades do Alto Tietê.

A baldeação traz uma série de transtornos aos passageiros. Eles reclamam, principalmente, da morosidade, de ter de descer para esperar outra composição.

Para o sindicato, não há como acabar com a baldeação, sem investimentos.

Entre os apontamentos do representante da entidade sindical, estão a demanda ainda existente por novos trens, uma vez que as viagens entre Guaianazes e o município de Mogi das Cruzes ainda dependem de trens antigos.

Para a entidade, seria muito bom fazer uma linha direta entre Estudante a Luz, mas sem mais trens será complicado.

A instituição também tem se empenhado em defender o fim da baldeação, por meio da cobrança de maiores investimentos do Estado.

Muitas outras reivindicações são feitas, como a conclusão das obras de infraestrutura para redução de intervalo, ou seja, os novos sistemas de sinalização e a melhoria no sistema de energia.

A construção de vias adicionais para viabilizar expressos, injeções de trens e outras estratégias são saídas. É difícil crer que a a Linha 11 teria espaço para um serviço verdadeiramente expresso, mas provavelmente ganharia a capacidade de injetar trens vazios, estratégia adotada rotineiramente pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, segundo defendem especialistas.

Há quem defensa que as estações Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas, Jundiapeba, Itaquaquecetuba, Engenheiro Manoel Feio e Aracaré sejam completamente reconstruídas.

Conforme publicado em setembro, eliminar a transferência em Guaianazes também é uma vontade da própria CPTM, que pretende aumentar o número de viagens do trem expresso até a Luz. Hoje, a linha 11- Coral realiza 30 viagens diretas. A medida estudada pela Companhia prevê a estação Suzano como ponto de baldeação para os passageiros que seguem a Mogi. Para isso, é preciso que as obras da parada suzanense estejam completamente finalizadas. Recentemente, as estações mogianas (Jundiapeba, Braz Cubas, Mogi e Estudantes) também passaram por melhorias.