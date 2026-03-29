O Prêmio Bicicleta Brasil é uma iniciativa de reconhecimento, valorização, divulgação e estímulo de boas práticas que incentivem o uso da bicicleta no território nacional, visando a melhoria das condições de mobilidade nas cidades.

Em cada edição são premiadas iniciativas em diferentes modalidades, inspiradas nas diretrizes do Selo Bicicleta Brasil, para quatro grupos de proponentes: organização da sociedade civil, poder público, setor privado e instituições de ensino.

O Prêmio e o Selo são partes integrantes do Programa Bicicleta Brasil, sob gestão da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.

Suzano recebeu o selo. Foi a cidade reconhecida ao ficar em 2º lugar na categoria “Planejamento do Poder Público”, pelo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa lançado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prevê mais de cem quilômetros de área para ciclistas em até dez anos.

A honraria foi concedida ao prefeito Pedro Ishi durante cerimônia realizada em Brasília, que também contou com as presenças do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

O reconhecimento veio por meio do ranking comparativo divulgado no fim do ano passado, no qual Suzano se colocou entre as 72 cidades do País contempladas com o “Selo Bicicleta Brasil”, dentre as mais de 500 propostas recebidas. O mesmo demonstra que o município tem uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários e trabalha para redução dos índices de emissão de poluentes, resultando na melhoria da qualidade de vida da população.