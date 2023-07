Um importante programa para atender o público da Melhor Idade vem sendo desenvolvido em Suzano com sucesso.

O ‘Boa Visão’ abriu nova oportunidade de cadastros. O DS vem acompanhando o desenvolvimento do projeto. Nesta sexta-feira (21), por exemplo, serão feitas inscrições, das 10 às 15 horas, mediante a apresentação de documentos pessoais no Cineteatro Wilma Bentivegna.

Desta forma, o programa da Prefeitura de Suzano te uma data adicional para a realização de uma nova coleta de nomes direcionadas ao público da melhor idade com 60 anos ou mais.

A ação, que ocorrerá nesta sexta-feira (21), será realizada no Cineteatro na Rua Paraná, 70, Centro).

As inscrições foram promovidas em diversos pontos da cidade, entre 3 e 17 de julho, e a abertura de mais uma data para realização de atendimentos ocorre devido ao sucesso da iniciativa. Os interessados em participar devem ficar atentos aos documentos necessários como RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência de Suzano, além de informar dois números de telefone para contato.

A partir dos 40 anos de idade, a visão começa a dar sinais de mudança. O ato de envelhecer não deve ser encarado como algo ruim e sim como uma conquista, dizem especialistas.

É uma fase da vida para a qual devemos começar a nos preparar cedo. Afinal, são os nossos atos de hoje que irão assegurar uma terceira idade saudável. Depois dos 40, os exames oftalmológicos são obrigatórios e imprescindíveis. Devem ser realizados anualmente. Uma das razões para a preocupação com a saúde oftalmológica é o aparecimento da famosa vista cansada, uma alteração que acontece no cristalino e no músculo ciliar, impedindo o indivíduo de enxergar de perto.

Especialistas explicam que com o avanço da idade, é comum que alguns problemas de saúde cheguem junto com a experiência adquirida. Isso acontece porque o corpo passa por modificações que alteram a qualidade de seu funcionamento. Nessa fase, inevitavelmente, o organismo começa a enfrentar certas limitações, como doenças neurológicas, cardiovasculares, ósseas e oculares.

Os olhos sofrem inúmeras alterações na retina, o que pode causar diversos graus de perda da acuidade visual.

O programa da Boa Visão, sem dúvida, é de grande importância para a cidade porque garante um atendimento digno para quem precisa.