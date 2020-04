Boletins eletrônicos

Com poucas pessoas nas ruas, por conta da quarentena, os órgãos públicos tanto estaduais como municipais registram pouca procura.

As opções dos atendimentos eletrônicos crescem neste período. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que o número de Boletins de Ocorrência (B.Os) registrados pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil aumentou em 50% após o início da pandemia do novo coronavírus. Além disso, o movimento nos plantões policiais caiu pela metade.

O jornal conversou com o delegado seccional de Mogi das Cruzes e região, Jair Barbosa Ortiz.

Funcionários das delegacias de polícia também confirmam que o movimento reduziu bastante durante a quarentena. Inclusive um esquema com correntes e cadeiras foi montado dentro do plantão policial, a fim de impedir que as pessoas se aproximem do balcão, mantendo uma distância confortável entre funcionários e denunciantes.

A Polícia Civil ampliou o sistema de registro pela internet. Desde o último dia 25, casos como roubos ou furtos de cargas, a residências ou estabelecimentos comerciais; crimes contra o consumidor; ameaças e estelionatos podem ser registrados online.

Segundo o delegado seccional, atualmente, é possível registrar os crimes em casa.

A ocorrência será analisada e, se estiverem faltando detalhes, os técnicos da delegacia entram em contato com a vítima. Ela recebe uma cópia do documento e pode acompanhar o andamento das investigações. Um trabalho, sem dúvida, mais ágil e importante neste período em que as pessoas não podem sair nas ruas.

Casos como violência contra a mulher, homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e estupro não podem ser registrados pela internet, uma vez que exigem ação imediata da polícia, que precisa ir ao local do crime imediatamente para realizar a prisão em flagrante.

A reportagem do DS mostrou que a ampliação dos serviços tem ajudado a reduzir as filas nos plantões policiais. Isso não tira a importância do estado de quarentena na região, que tem feito com que as pessoas façam os registros sem sair de casa.

A ideia do delegado seccional é conversar com todas as prefeituras da região, para que todas as cidades tenham espaços abertos para registros de ocorrências.

Ele também citou a implantação de um formulário na Delegacia Eletrônica, que terá como objetivo ajudar a vítima a detalhar a ocorrência, tornando as investigações mais fáceis. O projeto está em fase experimental.

A quarentena deve ser respeitada, conforme pedem as autoridades de Saúde. Os serviços públicos essenciais estão mantidos, seja de forma presencial ou pela internet, uma opção a mais para o cidadão comum que está em sua residência neste período.