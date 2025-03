Bolsa Estágio Ensino Médio

No programa Bolsa Estágio do Ensino Médio (BEEM), o estudante do Ensino Médio Técnico estadual poderá ganhar bolsa compatível com o mercado por 4h de estágio.

Nesta semana, uma novidade. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou para o dia 31 de março as inscrições para as 10 mil vagas do BEEM.

É um programa de extrema importância para preparar o estudante para o mercado.

Agora, os estudantes matriculados na 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio podem se cadastrar no site www.beem.sp.gov.br. Os valores das bolsas variam entre R$ 422,03 e R$ 851,46, conforme o curso e a carga horária.

Segundo o Secretário da Educação, Renato Feder, o BEEM representa uma grande oportunidade para os alunos que desejam ingressar no mercado de trabalho ainda durante os estudos.

O programa BEEM é destinado aos alunos da educação técnica profissionalizante da rede estadual. Durante seis meses, os estudantes atuarão em empresas parceiras, sendo selecionados conforme o perfil, curso e horário das aulas. Após esse período, há a possibilidade de continuidade do trabalho, seja como estágio ou emprego formal.

As empresas interessadas em participar do programa precisam atender a alguns critérios, como possuir pelo menos cinco funcionários registrados, fornecer auxílio transporte e disponibilizar um supervisor com formação ou experiência na área do curso técnico.