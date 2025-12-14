Bom Prato celebra 25 anos

<DC@1,5,30,1,-1,0,0,-3.5,3.5,115,100><CW-38>O Bom Prato em São Paulo é fundamental para a segurança alimentar e social, oferecendo refeições saudáveis e completas (almoço/jantar por R$1 e café da manhã por R$0,50) para a população de baixa renda e vulnerável, promovendo dignidade, saúde e inclusão, com um modelo que se tornou um dos maiores programas de segurança alimentar da América Latina, atendendo milhares diariamente e integrando ações de saúde e cidadania.

Praticamente em todos os municípios há uma unidade do projeto.

É considerado um dos maiores programas de segurança alimentar da América Latina.

O Bom Prato completa 25 anos de atuação contínua no combate à fome no Estado de São Paulo, oferecendo refeições saudáveis, nutritivas e de qualidade a preço simbólico. Para celebrar mais de duas décadas de existência, os restaurantes populares do programa vão servir cardápios especiais aos frequentadores.

Para definir as três opções de cardápios da comemoração, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) realizou, em novembro, uma ação inédita: o concurso “Chef em Ação”.

A competição contou com três etapas, nas quais 29 chefs, cada um representando as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que gerenciam as diversas unidades do programa, prepararam cardápios especiais para a ocasião. Na fase final, conquistando os paladares dos jurados, as três preparações foram eleitas para serem servidas nesta sexta.

As refeições do Bom Prato são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, guarnição, uma salada, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1,00, subsidiado pelo Governo do Estado de São Paulo. Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, adquirido por R$ 0,50.

Desde 2023 foram entregues 23 novas unidades, sendo 19 unidades móveis e quatro na modalidade refeitório, o que garante que o Bom Prato chegue em áreas mais periféricas. Além disso, o programa conta com 71 unidades fixas com 124 pontos de atendimento em 42 municípios.