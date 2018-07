O Bom Prato é, sem dúvida, um importante programa social de alimentação popular do Brasil, e desde dezembro de 2000, já serviu mais de 100 milhões de almoços a R$ 1 em todo o Estado.

Em 2011, implantou outra novidade: o café da manhã por um custo de R$ 0,50.

Em Suzano funciona bem. Serve, por dia, 1,2 mil refeições.

Em todo o Estado, o programa é destinado a pessoas de baixa renda e conta, atualmente, com dezenas de unidades.

Geralmente, os restaurantes são administrados por entidades, por meio de contrato firmado com o governo estadual. Como subsídio, elas recebem R$ 3,81 por almoço R$ 1,03 por café da manhã.

Em Suzano, a importância do Restaurante Bom Prato é tanta, que o município pediu à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado uma segunda unidade.

Conforme o DS mostrou, na semana passada, a reivindicação foi feita durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.

A Prefeitura de Suzano alega que foi sugerida a implantação tendo em vista existe um prédio inativo do antigo Restaurante Popular e uma demanda muito grande por parte da população com relação ao programa.

Há uma grande quantidade de pessoas que utilizam o Restaurante Popular que gostaria de uma segunda unidade.

A sugestão de Suzano é de que a nova unidade ficasse nas proximidades da estação de trem da cidade, possivelmente no lado sul. A cidade tem 300 mil habitantes e uma unidade só, talvez, não atenderia a demanda todos os dias.

O problema para o governo estadual é com relação aos custos. De acordo com dados divulgados pelo Estado, o custo de implantação de uma nova unidade depende do local onde será instalado é de R$ 1 milhão a R$ 3 milhões.

Embora as características do Bom Prato sejam a de atender a população mais carente, o preço alto das refeições fora de casa teve como consequência o aumento de frequentadores de renda mais alta, como indica uma pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que administra a rede de restaurantes.

De acordo com os dados da pesquisa, em todas as unidades houve um aumento de 6,8% no número de frequentadores que recebem renda de até três salários mínimos.

Por tudo o que oferece é importante que o Programa Bom Prato seja mantido e mais: que a cidade tenha uma segunda unidade.