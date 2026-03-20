Busca ativa sobre tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch), que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Transmitida pelo ar, seus principais sintomas são tosse persistente por mais de 3 semanas (seca ou produtiva), febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso. Tem cura, e o tratamento gratuito está disponível no SUS.

O combate aos casos, com ações preventivas, tem sido fundamental para a redução.

Outras alternativas são importantes. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, deu início à campanha de intensificação da busca ativa de casos de tuberculose, uma estratégia fundamental para o diagnóstico precoce e o controle da doença no município. A iniciativa integra a primeira fase das ações de 2026 e ocorre ao longo da segunda quinzena de março, envolvendo várias Unidades de Saúde da Família (USFs) e equipes da rede municipal.

A mobilização tem como principal objetivo ampliar a identificação de pessoas com sintomas respiratórios, especialmente a tosse persistente, considerada um dos principais sinais da tuberculose. A proposta é agir de forma preventiva, aproximando os serviços de saúde da população e fortalecendo a atuação territorial das equipes, que passam a desenvolver atividades educativas, abordagens diretas e ações externas em diferentes bairros.

A busca ativa é uma estratégia crucial de saúde pública para diagnosticar precocemente sintomáticos respiratórios, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a mortalidade. Ela envolve a procura ativa de casos na comunidade, especialmente entre contatos, focando em tosse por mais de 3 semanas, sendo vital para o controle da doença.

Em Suzano, a campanha segue diretrizes do Programa Estadual de Tuberculose e reforça a importância do engajamento coletivo, incluindo profissionais da saúde, gestores e a própria comunidade. A estratégia de busca ativa permite não apenas identificar novos casos, mas também interromper a cadeia de transmissão, garantindo tratamento adequado e acompanhamento dos pacientes.

O período de intensificação também contempla um dia especial de mobilização municipal, celebrado em 24 de março (terça-feira), data que marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Nesta ocasião, as ações são ampliadas com atividades simultâneas em diferentes regiões da cidade, reforçando a conscientização sobre a doença, suas formas de prevenção e a importância do diagnóstico precoce.

Além das ações educativas, a campanha também prevê a ampliação da coleta de exames, como a baciloscopia, essencial para confirmação do diagnóstico. As unidades de saúde foram orientadas a registrar e consolidar todas as atividades realizadas durante o período, contribuindo para o monitoramento dos indicadores e o aprimoramento das estratégias municipais de combate à doença.

O diagnóstico precoce é importante porque identifica pacientes precocemente, possibilitando tratamento imediato e evitando o agravamento da doença.