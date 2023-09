Calor excessivo aumenta

O aumento da intensidade da onda de calor que afeta o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentar o nível do alerta e colocar mais estados sob um aviso de "grande perigo" por causa das temperaturas acima da média.

Os governos buscam alternativas para tentar amenizar os efeitos do calor.

Nesta semana, as tendas instaladas em pontos estratégicos da cidade de São Paulo para oferecer abrigo às pessoas em situação de vulnerabilidade e amenizar o impacto do sol e do calor excessivo atenderam 797 pessoas no segundo dia da Operação Altas Temperaturas (OAT), nesta quinta-feira (21).

Foram atendidos 292 idosos, 31 crianças e 55 adolescentes. No dia anterior, 340 pessoas haviam procurado o serviço.

O calor excesso prejudica segundo dia da operação os termômetros registraram até 33,9°C.

A ação será realizada sempre que as temperaturas atingirem 32º C, ou sensação térmica equivalente. Similar à Operação Baixas Temperaturas (OBT), a atual é uma iniciativa da prefeitura em parceria com o governo paulista, em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O foco da ação é convencer as pessoas a procurarem o atendimento para se abrigarem do sol e receberem água e alimento. Além do fornecimento de água, frutas e bonés, e espaço para os animais de estimação e reforço na compra de ventiladores em unidades de acolhimento, há uma ambulância referenciada para atendimento a casos de exposição ao calor para atender as tendas.

O objetivo de evitar insolação, desidratação e outros problemas que podem decorrer da exposição ao sol forte e altas temperaturas.

A Defesa Civil da cidade de São Paulo decretou estado de atenção para altas temperaturas desde o dia 21/09/23 às 18h00.