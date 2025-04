Campanha contra tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, explica o Ministério da Saúde. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico.

Neste ano, Suzano desenvolve ações e campanhas contra a doença.

Na última semana, a Secretaria de Saúde de Suzano informou que alcançou 2.723 munícipes e realizou 495 exames durante a campanha contra a tuberculose que foi realizada entre 17 e 31 de março deste ano. O trabalho de busca ativa desenvolvido nos quatro cantos da cidade garantiu a identificação de 22 casos da doença, que foram acolhidos nos postos da Atenção Básica, para início do tratamento de forma precoce com objetivo de cura, tendo acompanhamento do Ambulatório Municipal de Tisiologia.

Cerca de 100 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estiveram mobilizados nesta iniciativa, que teve como objetivo principal o diagnóstico da enfermidade, por meio do exame de escarro. O atendimento garante o tratamento imediato dos munícipes que apresentam os sinais referentes à tuberculose, que incluem tosse seca ou com expectoração por mais de três semanas, falta de apetite, perda de peso, cansaço, dor no peito, febre no fim do dia e suores noturnos.

O ponto alto desta campanha foi o dia 24 de março, quando foram realizadas atividades especiais em alusão ao Dia Mundial de Prevenção e Combate à Tuberculose. Nesta data, todos os postos de saúde do município promoveram ações para alertar a população, detectar casos suspeitos e encaminhar pacientes para tratamento. A programação contou com organização de palestras e distribuição de materiais informativos sobre a doença.