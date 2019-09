A Campanha do Agasalho é um tipo de ação filantrópica, organizada geralmente por associações da sociedade civil, ou por vezes, por órgãos governamentais, no sentido de arrecadar agasalhos em geral, tais como casacos e cobertores, em empresas estatais, estações do metrô, aplicativos para smartphone (Helpn) e comunidade em geral, para depois doar estas peças a entidades assistenciais e pessoas pobres e desvalidas.

Essas campanhas têm dado resultados positivos. São realizadas também em Suzano e nas demais cidades do Alto Tietê.

Em São Paulo, o Fundo Social encerrou no domingo, a Campanha do Agasalho 2019 com um recorde histórico de arrecadação: 21,8 milhões de peças de roupas. A maior quantidade atingida, até então, foi em 2007 com 19,77 milhões de peças.

A arrecadação de cobertores quase dobrou a meta de 50 mil peças estipulada quando do lançamento do evento, em maio: mais de 90 mil cobertores foram recebidos durante a campanha.

Este ano foi estabelecido arrecadar produtos em boas condições de uso. Aproximadamente 98% dos cobertores, por exemplo, eram novos.

O aumento no número de arrecadações ocorreu também em razão da ajuda da população mais jovem. Este ano, a Campanha teve maior impacto com esse público, segundo o Estado.

Com o tema “Nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo”, a Campanha deste ano teve como protagonistas os personagens Ben10 e As Meninas Superpoderosas, do canal Cartoon Network

Até o momento, as doações recebidas foram distribuídas para 1.132 entidades em 221 municípios do Estado.

Além disso, durante as duas etapas da Operação Inverno nas ruas da capital, no mês de julho, foram entregues 100 caixas de peças de roupas, 1.384 mil cobertores e 1.008 mil pares de meia para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O frio chega repentinamente nesse período do ano e, por isso, campanhas públicas solicitam a doação de cobertores, roupas e agasalhos. Quanto mais instituições, empresas e grupos de pessoas participarem, maior será a quantidade de material arrecadado para ajudar aos menos favorecidos.

É importante ver a reação positiva aos apelos das campanhas. Grupos de alunos de escolas públicas e privadas, membros de equipes esportivas e trabalhadores dos mais variados segmentos se reúnem para ajudar o próximo coletando roupas e agasalhos.

Em São Paulo, o Fundo Social reservou peças para serem distribuídas no início do inverno do ano que vem e também como reserva para ações permanentes de ajuda da Defesa Civil do Estado.

O resultado,tanto no Estado, como em Suzano e cidades da região deve ser comemorado.

O objetivo, de ajudar ao próximo, tem sido alcançado com as ações de arrecadação de itens de inverno, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio.