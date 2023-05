As temperaturas frias, com uma quantidade grande de pessoas em situação de rua nas cidades, é importante que os municípios e Estado criem alternativas para atender essa população carente.

Há expectativa de que as prefeituras, por meio dos Fundos Sociais de Solidariedade (FSSs), anunciem em breve suas novas campanhas.

Nesta semana, o Governo de São Paulo lançou a Campanha do Agasalho 2023 (www.campanhadoagasalho.sp.gov.br) - que deve ser seguida pelos municípios.

Com o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid-19, a iniciativa coordenada pelo Fundo Social de São Paulo vai retomar a arrecadação de roupas e cobertores novos ou usados para doação a pessoas vulneráveis ou em situação de rua durante o período de baixas temperaturas.

Uma iniciativa importante para garantir o atendimento para quem precisa.

As temperaturas baixam a todo instante e a questão fundamental é garantir o atendimento para quem está nas ruas.

Por isso, é preciso rapidamente que as cidades e Estado possam se mobilizar, arrecadar agasalhos e cobertores e levar para quem precisa.

A campanha é mais necessária do que nunca, e a participação das prefeituras é fundamental.

A sociedade vai demonstrar, com certeza, o quanto é solidária, generosa.

Entre 2020 e 2022, a Campanha do Agasalho foi substituída pela ação Inverno Solidário, que se restringiu à arrecadação de itens novos devido ao risco de contaminação das peças usadas durante o período crítico da pandemia. Agora, a arrecadação volta ao modelo tradicional para receber roupas e cobertores em bom estado de uso e conservação. O Fundo Social ressalta que os itens mais requisitados são agasalhos, meias, toucas e luvas. Porém, peças muito velhas, rasgadas e sujas são inviáveis para a campanha.

A partir da próxima segunda-feira (22), o depósito do Fundo Social, no Jaguaré, e outros dez pontos de maior movimento na capital já estarão preparados com caixas de coleta: postos Poupatempo Sé e Lapa, terminais Jabaquara e Diadema da EMTU, estações Santana e Portuguesa do Metrô, estações Brás e Guaianazes da CPTM e unidades da Sabesp nas avenidas do Estado e Santos Dumont.

A expansão gradual para as demais regiões do estado será feita conforme a distribuição das caixas de coleta aos municípios e definição dos pontos de arrecadação em cada cidade.

Outra opção para colaborar é com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil.