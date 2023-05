Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano oficializou o início da edição de 2023 da "Campanha do Agasalho" em cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, na tarde desta segunda-feira (22/05).

Uma iniciativa que se repete todos os anos e ajuda a quem precisa, sobretudo no inverno.

Em Suzano, o projeto visa arrecadar mais de 150 mil peças de roupas diversas e cobertores em bom estado de conservação e destiná-las às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O DS trouxe reportagem na edição de quarta-feira (23) e mostrou a importância da campanha.

Desde terça-feira (23/05), os munícipes que desejarem contribuir podem realizar doações na sede do órgão social localizada no Paço Municipal Firmino José da Costa (Rua Baruel, 501 - Centro; 2º andar, sala 224), sendo este um dos mais de 50 pontos de entrega. A lista completa de pontos de doação será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br) nos próximos dias.

A abertura da campanha contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. As primeiras doações foram feitas por autoridades, representantes de entidades parceiras e organizadores da ação presentes.

Com o lema "Mãos que se unem, corações que aquecem", a ação que arrecadou e entregou cerca de 73 mil peças em 2022 retorna ao agregar parcerias com entidades diversas. Entre elas estão a Guarda Mirim de Suzano (GMS), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Suzano Shopping, a Auge Embalagens e o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081).

A campanha incentiva, sem dúvida, a solidariedade.

Para amenizar o frio dessas pessoas e famílias, a Campanha busca arrecadar cobertores e agasalhos novos ou usados em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas.

Não há dúvida que a ‘Campanha do Agasalho’ é um modo de ajudar a quem mais precisa por meio de uma rede solidária que chega a todos os lugares do município”.

É, sem dúvida, uma grande missão. Para isso, as parcerias são importantes.

Trata-se de um bom caminho a ser seguido para a obtenção de resultados sociais. A campanha do agasalho é um exemplo importante de que quando os poderes reúnem forças, o resultado é revertido em melhorias significativas para a sociedade, fato este, exemplificado pelo grande sucesso das campanhas anteriores.

A partir de agora é importante contar com a colaboração da sociedade para que mais pessoas carentes sejam atendidas.