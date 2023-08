A Campanha do Agasalho em Suzano se encerra neste sábado em ação especial a partir das 10 horas no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, dentro do Parque Max Feffer.

A atividade terá danças típicas e demais apresentações com esta temática, além do show da cantora Claudia Oliveira. Aqueles que comparecem também terão à disposição opções gastronômicas, a partir de um feira com as associações da cidade, com lanches, salgados, doces e outras especiarias. O evento ainda contará com um Bazar Solidário, que irá atender famílias em situação de vulnerabilidade social da região. O fechamento está marcado para as 18 horas.

Conforme reportagem do DS no início de julho, a expectativa em Suzano é de 150 mil peças sejam arrecadadas para atender 12 mil famílias.

Em 2022 a campanha arrecadou 70 mil peças, e 5 mil famílias atendidas.

A distribuição é feita a partir dos Bazares Solidários com as entidades nos bairros.

Mas a campanha não deixa de arrecadar a partir de sábado.

Moradores, entidades e instituições que desejarem podem continuar realizando doações ao longo do ano, para tanto, basta comparecer à sede do Fundo Social de Solidariedade de Suzano (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 - Centro). O órgão ainda recebe itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis para fortalecer os estoques e, assim, ajudar pessoas com outros tipos de necessidade.

A campanha do agasalho de 2023 no Alto Tietê tem objetivo de arrecadas 207.600 itens, entre cobertores e roupas de frio, até agosto. A expectativa é de que pelo menos 12 mil famílias sejam beneficiadas com a campanha na região.

A campanha é de extrema importância para ajudar as famílias em vulnerabilidade social na região.

O inverno sempre é rigoroso e as famílias e população em situação de rua não possuem cobertores e outros itens para se aquecer no período.