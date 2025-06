Campanha do Maio Amarelo

O Maio Amarelo é muito mais do que uma campanha; ele é um lembrete crucial da necessidade urgente de conscientização no trânsito. A cada dia, vidas são tragicamente perdidas em acidentes que, em sua esmagadora maioria, poderiam ser evitados.

Ações simples como o respeito rigoroso às leis de trânsito, a atenção redobrada ao volante ou ao caminhar, e a empatia genuína com os outros usuários das vias, sejam eles pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas, são fundamentais.

A iniciativa de iluminar o mês de maio com a cor amarela serve como um farol, chamando a atenção para a responsabilidade individual e coletiva que cada um de nós possui.

Não se trata apenas de evitar multas ou punições, mas de construir um ambiente onde a segurança viária seja a prioridade máxima.

É sobre preservar famílias, proteger futuros e garantir que todos possam se deslocar com tranquilidade. Um trânsito seguro é um direito inalienável de todos os cidadãos e, ao mesmo tempo, um dever intransferível de cada um.

O Maio Amarelo nos convoca a refletir sobre nossas atitudes e a agir para transformar o trânsito em um espaço de convivência harmônica e segura.

Em Suzano a campanha se encerrou no último sábado, com mais de 2 mil pessoas nas ruas que se mobilizaram para reforçar junto à população a importância de respeitar as vagas especiais destinadas às Pessoas com Deficiência (PCDs).

A ação fechou uma série de atividades organizadas ao longo do mês, que contemplaram, a partir de trabalhos nas escolas e no Parque Municipal Max Feffer, aproximadamente 3,5 mil crianças, 240 adolescentes e dezenas de motoristas.

O evento final foi conduzido pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, com sua equipe do departamento de Educação para o Trânsito e apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa), contando com as presenças da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do controlador geral do município, César Braga. O grupo ainda foi composto por PCDs e seus familiares, além de servidores públicos.

Os participantes partiram do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, e percorreram vias como as ruas Baruel e General Francisco Glicério. Durante a mobilização, todos os presentes ocuparam simbolicamente as vagas prioritárias para alertar sobre o uso indevido desses espaços.

A conscientização no trânsito precisa ser ensinada a todos os futuros e atuais motoristas, pois qualquer descuido vidas podem ser perdidas.