Com a crise política e econômica em pauta, reacende-se a discussão sobre a reforma tributária. São muitos os problemas e distorções que precisam ser resolvidos para que o sistema tributário brasileiro seja mais justo e neutro.

Muitos economistas afirmam que os brasileiros convivem com um sistema de arrecadação de impostos complexo e ineficiente, que aumenta os custos, eleva a carga tributária, gera insegurança e prejudica o crescimento da economia. No Brasil, onde há mais de 60 tributos federais, estaduais e municipais, uma empresa gasta, em média, 2.600 horas para pagar os impostos. Isso é muito mais do que a média de 503 horas registrada nos demais países da América Latina e do Caribe.

Há outro grande problema. Entre os 30 países com a maior carga tributária no mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade.

Levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que o retorno recebido pelos brasileiros fica muito aquém dos altos tributos pagos. Ainda assim, o governo federal estuda aumentar os impostos para reduzir o rombo das contas públicas.

Nesta semana, o DS divulgou os resultados do Alto Tietê sobre o pagamento de impostos.

Só para se ter uma ideia, o total de impostos - municipais, estaduais e federal - arrecadados pelo Alto Tietê nos últimos 8 meses resulta em mais de R$ 790 milhões. O novo valor representa um aumento de 10,87% em comparação com a arrecadação do mesmo período (1º de janeiro até 31 de agosto) do ano passado, onde os habitantes da região pagaram mais de R$ 712 milhões em impostos. Os valores foram levantados pelo DS no site do Impostômetro, que estima os tributos que foram pagos ao governo federal, estadual e municipal.

Mogi das Cruzes, Poá e Suzano foram os municípios que mais pagaram tributos. Até agosto, as três cidades juntas somaram mais de R$ 552 milhões em impostos, sendo Mogi com R$ 251; Poá com R$ 167 e Suzano com R$ 132 milhões. Já as cidades com menos arrecadações são Biritiba-Mirim com R$ 5 milhões e Salesópolis com R$ 1,9 milhões.

Os suzanenses estão pagando mais impostos em comparação com o ano passado.

O aumento foi de 11,91%, passando de R$ 118 para 132 milhões. Vale destacar que o valor apresentado equivale ao total de impostos, taxas e contribuições pagas. O Estado de São Paulo arrecadou até o último domingo mais de R$ 609 bilhões.

É importante, sem dúvida, que os valores pagos em impostos sejam revertidos de maneira direta para garantir o bem-estar da população.