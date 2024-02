Carnaval e as estradas

Levantamento do governo estadual mostra que, neste Carnaval, mais de 3,2 milhões de veículos devem sair da Capital paulista pelas principais rodovias concedidas do Estado. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) do Governo de SP preparou um esquema especial de tráfego nas principais vias gerenciadas pelas concessionárias.

O importante é garantir a segurança de motoristas e pedestres, evitar acidentes e mortes.

O DS acompanha o trabalho da Polícia Rodoviária neste período de Carnaval em que as estradas, com certeza, vão estar cheias de motoristas no sentido litoral. Por isso, é importante seguir as regras de trânsito e as orientações da Polícia Rodoviária.

As rodovias concedidas pelo Estado contam com ampla infraestrutura para monitoramento e atendimento, compreendendo uma rede de mais de 220 ambulâncias, 280 guinchos e 200 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) distribuídos ao longo das rodovias.

De acordo com o Estado, além disso, o monitoramento dos 11,1 mil km de malha rodoviária concedida é realizado por meio de contadores veiculares (SATs), câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (painéis eletrônicos informando sobre as condições da rodovia), call boxes (telefones de emergência), pontos de Wi-Fi e estações meteorológicas, proporcionando maior conforto aos usuários.

O trabalho de fiscalização e conscientização será intenso, sobretudo aqui no Alto Tietê com um trabalho intenso na Rodovia Mogi-Bertioga.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias estima que aproximadamente 515 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160).

Os usuários podem entrar em contato diretamente com as concessionárias responsáveis pela malha rodoviária concedida. O planejamento para a Operação Carnaval 2024, realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mobilizará 6.236 policiais militares rodoviários durante os cinco dias de folia, entre os dias 09 e 14 de fevereiro. O efetivo será distribuído em todo o estado, com maior concentração nas áreas de maior movimento, como a capital paulista e o litoral.

As ações de inteligência para prevenir crimes e garantir a segurança dos foliões ainda contará com 2.451 viaturas, 576 bases operacionais, 372 radares e 1.908 etilômetros.

Portanto, é importante seguir as orientações de segurança e garantir um viagem mais tranquila. O objetivo final é de reduzir acidentes e mortes nas estradas.