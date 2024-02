Carnaval e turismo combinam. Nesta semana, o governo paulista estimou cerca de 4,4 milhões de pessoas circulando pelo estado durante o Carnaval.

E mais: esse público deve gerar R$ 5,72 bilhões de movimentação financeira direta no Estado. Os dados são do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à pasta estadual.

Nas cidades do Alto Tietê não haverá o tradicional desfile de escolas de samba. No entanto, bailes e bloquinhos podem ser acompanhados pelos foliões.

Em todo o Estado, o Carnaval de 2024 vai superar as expectativas e será o melhor dos últimos cinco anos, de acordo com a maior parte dos municípios paulistas consultados (77%) em sondagem do CIET. A ocupação hoteleira média deve bater os 70,75% no período, índice 17,88% maior que o do Carnaval de 2023, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-SP). Em alguns municípios do Litoral Norte, Vale do Ribeira e Circuitos das Águas a ocupação chega a 100%.

De acordo com o governo estadual, com o maior Carnaval de rua do País, a Capital tem cerca de 500 desfiles e deve movimentar 15 milhões de pessoas, entre turistas, moradores e comerciantes, segundo dados do município. Já as cidades centenárias do interior do Estado ficaram conhecidas pelas comemorações tradicionais em forma de blocos, desfiles e festas, além de uma grande variedade de shows.

Portanto, o Carnaval não é apenas um bom feriado para viajar e esquecer os problemas, livre do estresse do trabalho e das responsabilidades de nosso cotidiano. O feriado também é um dos mais impactantes do país, responsável por movimentar boa parte da economia em setores como turismo e negócios, influenciando positivamente no cenário econômico geral do país pelo resto do ano. A força do Carnaval se revela cada vez maior com o passar dos anos com a ampliação de apresentações nas ruas.

O Brasil é o País do Carnaval, e isso todo o mundo sabe, dizem especialistas.

Pessoas do mundo inteiro vêm ao Brasil divertir-se, sair atrás do trio elétrico, desfilar nas escolas de samba, enfim, cair na folia. O potencial para o turismo, no País todo, é enorme, e se você tem negócios nesse setor, é sempre bom conhecer algumas estratégias para aumentar as vendas e atrair mais turistas.