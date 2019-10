Existe um trabalho importante de saúde ‘circulando’ por São Paulo. Trata-se das carretas do Programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria de Estado da Saúde, que estão percorrendo diferentes pontos da capital paulista durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama.

O serviço-móvel oferece mamografias grátis sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade.

A iniciativa do govero do Estado tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. Para isso, as carretas percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.

O câncer de mama é a maior causa de morte por tumores em mulheres no Brasil e também em São Paulo.

Em Suzano, o serviço será realizado até o dia 8 de outubro (terça-feira).

As suzanenses vão poder realizar gratuitamente exames de mamografia, ultrassom e biópsia na Carreta da Mamografia, que está no estacionamento do supermercado Tenda Atacado (Rua Baruel, 315 – Vila Costa).

Para participar, as interessadas devem se cadastrar previamente no site da idealizadora do projeto, a Organização Não-Governamental (ONG) Américas Amigas (www.americasamigas.org.br).

Ao todo, 60 vagas serão oferecidas diariamente.

Em todo o Estado, os veículos oferecem exames de mamografia de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista.

O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

A campanha intitulada "Mulheres Amigas no Outubro Rosa" conta com total apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), e visa oferecer mais acesso ao exame de saúde, uma vez que o diagnóstico precoce do câncer de mama tem 95% de chances de cura.

De acordo com a ONG Américas Amigas, as mulheres selecionadas para fazerem os exames na carreta receberão e-mail e mensagem via WhatsApp com confirmação do local e horário, além de orientações sobre documentos e exames anteriores que deverão ser levados na data do atendimento.

Não há dúvida de que é um trabalho muito importante para prevenção contra o câncer de mama. Esse trabalho de prevenção deve ser contínuo. É importante para garantir atendimento a milhares de mulheres.