Carteirinhas a artesãos

A valorização do artesanato é crucial por seus impactos culturais, sociais e econômicos. Culturalmente, preserva tradições e identidade; socialmente, gera renda e fortalece comunidades, especialmente mulheres. Economicamente, o setor é uma força importante, movimentando bilhões e criando milhões de empregos e renda para o sustento de muitas famílias.

Em Suzano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, realizou nesta terça-feira (14/10) um encontro especial com artesãos do município para celebrar o trabalho e fortalecer o setor.

O fortalecimento é importante para garantir geração de renda e mais condições ao trabalho dos artesãos.

O evento, que ocorreu no Complexo Educacional Mirambava, no centro, marcou também a entrega de 125 novas carteirinhas de artesãos, além de oferecer palestras e orientações em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Das carteirinhas entregues, 50 foram concedidas a profissionais cadastrados em 2024 e 75 a novos artesãos registrados neste ano, ampliando o número de profissionais ativos na cidade para 380.

O setor é fundamental para o sustento de milhões de pessoas, especialmente mulheres e comunidades que vivem em regiões menos desenvolvidas.

Em Suzano, o documento entregue aos profissionais é fundamental para o exercício formal da atividade, possibilitando a participação em feiras, capacitações e programas de incentivo ao setor. O artesão é um empreendedor criativo que movimenta a economia local e leva o nome de Suzano para outros lugares.

Nesse caso, a missão de Suzano é oferecer condições para que esses profissionais possam prosperar, se formalizar e ampliar suas oportunidades de negócio. Essa entrega de carteirinhas é um passo importante nesse caminho.

A iniciativa mostra o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico e com o apoio aos trabalhadores criativos da cidade.