Castração de pets

A castração de animais no Brasil é crucial para o controle populacional, reduzindo o abandono e a superpopulação, sendo uma questão de saúde pública e responsabilidade do tutor, pois previne diversas doenças (cânceres, infecções uterinas), diminui comportamentos indesejados (agressividade, marcação de território, fugas) e aumenta a expectativa de vida do pet, mostrando-se um ato de amor e cuidado essencial para o bem-estar individual e coletivo.

Os municípios têm feito sua parte para garantir que essa ação seja reforçada. Em Suzano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou as convocações dos tutores de cães e gatos previamente inscritos para o mutirão de castração que será realizado neste sábado (13/12), na região central de Suzano.

A clínica que realizará o serviço está entrando em contato com os cadastrados para orientar sobre horários e procedimentos a serem seguidos.

A ação, que integra o programa municipal de controle populacional de pets, estima atender 230 animais, número que corresponde à capacidade total definida pela clínica contratada para esta edição do mutirão.

Assim como nas demais ações realizadas ao longo do ano, o procedimento será gratuito e contempla a esterilização e a microchipagem dos animais. A iniciativa faz parte de uma política permanente do município voltada ao combate ao abandono, à promoção do bem-estar animal e ao atendimento regular da demanda de tutores que aguardam na fila de castração. O programa totaliza 10.950 procedimentos realizados desde 2018.

O controle, manejo adequado e monitoramento contribui para evitar a possibilidade da transmissão de zoonoses, assim como o abandono de animais nas ruas, que em sua maioria passam fome, sofrem maus-tratos e podem causar acidentes no trânsito. Em Suzao, todas as vagas para o mutirão já foram preenchidas, e os contatos com os tutores estão sendo feitos exclusivamente via WhatsApp. A orientação é que os responsáveis fiquem atentos ao celular e sigam as instruções enviadas pelas equipes, que incluem informações sobre o horário do atendimento, cuidados pré e pós-operatórios e a necessidade de apresentação de documentos pessoais caso haja alguma pendência no cadastro.

A pasta reforça ainda que as faltas sem aviso prévio prejudicam diretamente outras famílias que aguardam pelo serviço. Segundo o titular da pasta, André Chiang, a participação responsável dos tutores é essencial para o sucesso do programa.

O mutirão contará com equipe técnica especializada da clínica contratada, responsável pelas cirurgias e pela orientação completa aos tutores sobre alimentação, repouso e cuidados necessários após o procedimento.