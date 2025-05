A Operação Cata-Treco foi criada como uma iniciativa de coleta gratuita de objetos volumosos e materiais inservíveis descartados pelos moradores da cidade. O serviço visa reduzir o descarte irregular de resíduos, como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados e outros itens grandes que não podem ser descartados regularmente nos pontos de coleta tradicionais, contribuindo para a limpeza da cidade e a prevenção de problemas ambientais decorrentes do descarte inadequado.

Em Suzano, com o objetivo de facilitar o descarte correto de móveis e objetos inservíveis, a Secretaria de Governo de Suzano decidiu iniciar um novo formato do serviço “Cata-Treco”. Desde segunda-feira (12/05), além dos atendimentos por agendamento, um caminhão também passará pelas ruas dos bairros atendendo de forma direta a demanda espontânea da população.

A novidade será realizada em toda a região norte, começando pelos bairros Jardim Graziela, Jardim São José, Jardim Varan, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Europa e Jardim Gardênia Azul, onde o veículo vai circular entre segunda e sexta-feira (16/05) da próxima semana. Durante esse período, os moradores não precisarão fazer solicitação antecipada, basta deixar os itens em frente às residências, de forma organizada e segura, na data em que o caminhão passar pela rua. Na semana posterior, entre os dias 19 e 23, a ação chega aos bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Cidade Boa Vista, Jardim Dona Benta, Sesc, Vila Maluf, Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi.

Ao longo dos anos, o serviço tem sido uma ferramenta importante para o gerenciamento de resíduos na cidade, ajudando a conscientizar os cidadãos sobre a importância da destinação correta de materiais volumosos e inservíveis. Além disso colabora para a manutenção do ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de São Paulo.

Em Suzano, vale reforçar que o serviço de agendamento segue normalmente. Os pedidos continuam sendo registrados e executados conforme a planilha do dia, garantindo que todas as regiões da cidade sejam atendidas de maneira planejada. Os moradores podem solicitar o serviço diretamente por meio do número de WhatsApp (11) 94555-3867.

A iniciativa contribui diretamente para a saúde pública e para o meio ambiente ao evitar o descarte irregular de resíduos e reduzir os riscos de proliferação de vetores de doenças, como o mosquito da dengue. Além disso, tem registrado grande adesão por parte dos munícipes.