CDHU: chamamento de moradias

O direito por moradia e a geração de novas habitações têm sido um grande desafio para os poderes públicos, sejam nas esferas municipal, estadual ou federal.

Nesta semana, o governo estadual, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) publicou um chamamento à iniciativa privada para o credenciamento de 8.875 novas moradias, que poderão ser viabilizadas por meio de lotes ou unidades habitacionais, em 70 municípios do interior de São Paulo. As propostas deverão ser apresentadas pelos interessados exclusivamente com o preenchimento dos formulários disponíveis no site www.cdhu.sp.gov.br, entre 27 de maio de 2025 e 16 de junho de 2025.

Segundo o governo estadual, essas moradias serão comercializadas na modalidade de Carta de Crédito Associativo (CCA). Por meio desse tipo de atendimento, a Companhia conta com a expertise e agilidade do setor privado para produzir, no menor tempo possível, habitações regulares e seguras para diminuir as carências decorrentes do déficit habitacional de interesse social do Estado de São Paulo.

As propostas deverão considerar empreendimentos concluídos, ou seja com Habite-se ou Termo de Verificação de Obra; em obras; ou ao menos com projetos aprovados, incluindo a expedição de licenças e alvarás. As unidades habitacionais terão como valor máximo R$ 210 mil, enquanto o teto para lotes é de R$ 60 mil.

A busca por novas moradias sempre terá respaldo em projetos sociais e de geração de novas habitações.

Prefeitos e o governo estadual mantêm projetos importantes para atender as famílias em lista de espera.