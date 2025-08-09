Censo na área rural

O setor rural merece, cada vez mais, ser valorizado por toda a sua importância. No Alto Tietê, o setor é muito forte por ser considerado o “Cinturão Verde” do estado.

Portanto, o censo rural, também conhecido no Brasil como Censo Agropecuário, é uma pesquisa que investiga informações sobre os estabelecimentos e atividades agropecuárias. Ele coleta dados sobre as características dos produtores, a economia e o emprego no meio rural, além de informações sobre pecuária, lavoura e agroindústria.

Em Suzano, um levantamento importante será realizado. A cidade passará a receber a partir de 18 de agosto (segunda-feira) um censo em sua área rural com vistas à ampliação dos serviços de água e esgoto que deverá abranger 340 propriedades.

Esse levantamento específico, em relação ao saneamento, servirá de base para futuros investimentos na cidade.

O levantamento de dados será proporcionado com visitas às propriedades situadas no campo, sempre realizadas por profissionais devidamente identificados. Nas oportunidades, serão coletadas informações gerais que contemplem especialmente à necessidade de intervenções relacionadas ao saneamento. A ação faz parte da proposta de universalização deste atendimento, que está no plano de metas da Sabesp para 2029.

O censo buscará compreender melhor a realidade local para que possa subsidiar a prefeitura e a Sabesp com dados gerais sobre a condição de vida na área rural. As informações poderão nortear a formulação de políticas públicas e novas ações relacionadas à melhoria da qualidade de vida desta população. Todos os aspectos verificados ao longo deste trabalho serão compartilhados com as secretarias municipais para viabilização de novos serviços públicos.

A base de dados que será construída com este censo alimentará o sistema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os instrumentos de georreferenciamento que contribuem para a visualização do cenário atual da área rural. Uma das referências virtuosas deste modelo é o programa estadual “Rotas Rurais”, que busca aprimorar o processo de localização a partir desta tecnologia, facilitando o acesso a serviços públicos e comerciais.

