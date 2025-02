Central de alertas

Para a prevenção de risco a desastres é imprescindível a implantação e manutenção de sistemas de alerta para eventos extremos, os quais tem o objetivo de informar à população a que passo está o andamento de uma possível ameaça, bem como, quais são as opções que ela dispõe de forma mais segura.

Estados e municípios se organizam para tentar garantir comunicação mais rápida e eficaz para que a população possa se tornar segura.

Nesta semana, o Estado de São Paulo inaugurou o novo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado e o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (Cepram). A iniciativa integra a campanha SP Sempre Alerta, que aprimora a gestão de riscos, a prevenção e a atuação do Governo de São Paulo frente a desastres naturais e eventos climáticos extremos. No total, o investimento na modernização do CGE e na instalação do Cepram foi de R$ 47,1 milhões.

Um procedimento importante e necessário. Os dois centros em funcionamento, com tecnologia e equipamentos de ponta a serviço da proteção dos cidadãos paulistas, é um ponto fundamental no pacote de ações para tornar o Estado todo mais resiliente frente às mudanças climáticas.

É importante aumentar a capacidade de avançar com mais eficiência para reduzir os impactos de desastres durante todas as estações do ano e atuar de maneira mais ágil a cada ocorrência.

No ano passado, o governo federal lançou também o novo sistema de envio de alertas de desastres da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad).

Em São Paulo, a tecnologia foi criada em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e quatro grandes operadoras de telefonia.

O novo CGE contará com tecnologia avançada para o monitoramento em tempo real de condições meteorológicas e ocorrências em todo o estado, permitindo uma atuação mais ágil e eficiente. Já o Cepram, também gerido pela Defesa Civil, será voltado para ações preventivas, capacitação de agentes e desenvolvimento de estratégias de resiliência para minimizar os impactos de desastres naturais para a população paulista.

A estrutura modernizada, com investimento de R$ 3,2 milhões, permitirá maior integração com municípios e órgãos parceiros, reforçando a segurança e a preparação do Estado frente a emergências. Além disso, o governo contratou um novo serviço de meteorologia, com aporte de R$ 3 milhões, ampliando a capacidade técnica para previsão do tempo e resposta rápida a eventos climáticos.