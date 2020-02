Chuva e produção rural

As fortes chuvas também atingem o setor rural de Suzano e região. Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que os produtores rurais contabilizam as perdas nas plantações por conta das chuvas dos últimos dias. Agricultores da cidade estimam um prejuízo entre 30% e 40% em suas hortas devido ao encharcamento do solo.

Para garantir a produtividade da lavoura e a rentabilidade do negócio, também é muito importante levar em consideração as características climáticas da região em que será realizado o cultivo, segundo informação de especialistas.

Eles dizem que no geral, cada espécie de vegetal necessita de uma determinada quantidade de água e se desenvolve melhor em temperaturas específicas.

Assim, quando cultivada em condições climáticas adequadas, ela tende a produzir mais.

É o caso das plantas de soja, por exemplo, que encontram excelentes condições para o seu desenvolvimento no clima quente e seco da região do centro-oeste do Brasil.

Apesar de existirem técnicas para mitigar os efeitos do clima na plantação, tais como a utilização de sementes híbridas e o cultivo em estufas, na maioria das vezes, tais recursos têm um custo elevado e o investimento inicial nem sempre é tão vantajoso, sobretudo para o pequeno e médio produtor rural.

Desse modo, para otimizar a produção, é essencial conhecer as condições climáticas do local antes de realizar o plantio de qualquer cultura.

Segundo produtores ouvidos pelo DS, os principais alimentos afetados com a grande quantidade de chuva são as folhosas, como coentro, salsa e o almeirão. Há produtores tentando recuperar parte das hortaliças para não ter a perda total dos alimentos.

Os produtores ouvidos pelo DS estimam que vai demorar mais ou menos uns 10 dias para recuperar (a plantação).

Quando chove é uma preocupação dos agricultores.

Se estraga a verdura quando está quase no ponto de colher, os agricultores tentam utilizar mais bactericida e adubo.

É, sem dúvida, um investimento a mais que muitos produtores não têm como bancar.

As chuvas atrapalham na questão da manutenção das hortas. Fazem o mato ao redor das plantações crescerem antes das verduras. O problema é ter de realizar serviço de manutenção, como tirar o mato e cuidar da verdura com mais frequência.

As expectativas dos produtores é de que as chuvas possam dar uma tréga para que não aumente os prejuízos causados até agora.

Cada produtor vem realizando trabalho preventivo, principalmente, em Suzano, onde a maior parte do Cinturão Verde do Alto Tietê está na cidade.