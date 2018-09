Ciclovia é um tema cada vez mais discutido em grandes centros urbanos. É importante no Plano de Mobilidade.

A utilização de bicicletas é enxergada como uma das soluções para o transporte urbano, sem perder a praticidade no cotidiano.

Os defensores das ciclovias encorajam o ciclismo como um meio de transporte, o que é essencial para desafogar o trânsito pesado das cidades e para diminuir o consumo de combustíveis para o transporte urbano.

A existência delas, segundo eles, lembra aos motoristas que ciclistas também são usuários das ruas.

Essa é parte essencial da importância das ciclovias: se uma das soluções para o transporte urbano é aumentar o uso das bicicletas como meio de transporte, é importante oferecer segurança para os ciclistas – e a construção de ciclovias é uma das principais soluções.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que as ciclovias da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi e do Parque Max Feffer estão previstas para serem entregues até o fim do ano.

É um trabalho importante, realizado pela atual gestão, para garantir mais acessibilidade no trânsito da cidade.

A estimativa é da Prefeitura de Suzano, que ainda ressaltou que a faixa para bicicletas da Av. Fitipaldi terá 1.675 metros de extensão, desde o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, até a ponte sobre o rio Tietê, na Vila Maluf.

Já a ciclovia do Parque Max Feffer, está sendo ampliada. No futuro, ela terá 1.532 metros de extensão. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana vai discutir o assunto das ciclovias no Plano de Mobilidade Urbano.

As ciclovias criam um trânsito mais fluido, diminuindo a incidência de acidentes em função da disputa entre carros, motos e bicicletas pela via, segundo especialistas.

A faixa especial para ciclistas permite que eles se transportem em sua própria velocidade, sem a pressão de acompanhar o tráfego. Esta é outra importância das ciclovias, sendo um fator de segurança essencial.

O DS esteve na ciclovia da Av. Fitipaldi. No local, a faixa já estava pintada, porém a sinalização ainda não estava completa. De acordo com os ciclistas, mesmo sem estar finalizada, a ciclovia já oferece benefícios.

A ciclovia do Parque Maria Helena irá fazer a conexão entre bairro e as estações de trem e ônibus da cidade.

Não há dúvida de que as ciclovias são uma importante para garantir melhor acesso e reduzir também a quantidade de carros na região central.