Cidade em movimento

Suzano vive em movimento. O balanço de obras, divulgado pela administração municipal na semana passada apontam 19, ao todo, neste momento.

Evidente que a cidade precisa caminhar, com novos projetos, novos empreendimentos e estruturas para garantir 100% de obras. Sempre haverá algo para fazer, conforme reconhece o governo da atual gestão.

Pelo levantamento divulgado, na semana passada, em todas as regiões da cidade os investimentos chegam a R$ 119,9 milhões.

Os recursos vão garantir a implantação de novos equipamentos nas áreas de Educação, Esporte, Saúde, Bem-Estar Animal, Mobilidade, Lazer e Segurança.

Um avanço importante. O suzanense quer, sem dúvida, ver atualmente o investimento do pagamento dos impostos.

Para isso, a quitação em dia do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) vai exigir e dar responsabilidade para que a Prefeitura possa gerir esse investimento em forma de obras.

Segundo a Prefeitura, todas as 19 obras em andamento são de recursos provenientes não só dos cofres municipais como também por meio de emendas parlamentares; de parcerias com empresas, a partir do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

A melhoria na oferta de ensino contará com o suporte da nova escola que está sendo construída no Jardim Gardênia, por exemplo.

A unidade educacional segue um projeto próprio desenvolvido pelas equipes das pastas de Planejamento Urbano e Habitação e de Educação, com capacidade para 480 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. O ambiente deverá contar com oito salas e espaço multiuso. As obras, que estão sob a responsabilidade da construtora MRV, seguindo o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela administração municipal, estão em fase de acabamento e a expectativa é contar com o equipamento para o ano letivo de 2024.

Os investimentos são evidentemente necessários e, mais importante também é garantir novos investimentos em áreas e regiões em que são mais necessitadas.

A Prefeitura, com certeza, tem feito esse mapeamento: das áreas mais carentes, das prioridades de cada região para garantir o atendimento a todos os suzanenses.

Na área da saúde, seguem a todo vapor as obras do Hospital Federal, que chegou a 40% de conclusão, cumprindo as etapas de estrutura e alvenaria.

Por todas as obras divulgadas em andamento, a cidade continuará em movimento “seguindo no caminho certo para garantir o desenvolvimento”.