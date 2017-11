Cidade iluminada

A iluminação pública tem papel importante na qualidade de vida e segurança para as cidades. Por outro lado, a falta de luz nas ruas contribui negativamente para a prática de crimes.

A escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas.

É onde podem ocorrer crimes. E as principais vítimas acabam sendo os cidadão comum, o trabalhador diário.

Ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que Poá vem tentando restabelecer a iluminação pública em toda a cidade.

A passarela da Vila Lúcia foi o último ponto contemplado. A demanda era um pedido antigo da população. Os trabalhos integram o cronograma do programa “Poá + Iluminada”. O projeto vem passando por bairros do município.

O objetivo é melhorar a iluminação pública em pontos fundamentais da cidade e de grande circulação de pessoas e garantir a instalação de novos pontos de luz.

A reportagem mostrou que além da passarela da Vila Lúcia, já receberam os trabalhos do Poá + Iluminada a Fonte Áurea, o terminal de ônibus e a Rua Araraquara, no Kemel; as ruas Padre Simon Switzar, no bairro Biritiba e Dracena, Penápolis e Porto Feliz, na Vila Pereta; e Viela Aristides de Oliveira, travessa da Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Vila Júlia.

A administração poaense iniciou em janeiro um trabalho em locais onde as lâmpadas estavam queimadas.

A iluminação pública define a imagem de uma cidade. É fundamental para o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade e para a qualidade de vida de seus cidadãos.

Sem a iluminação urbana é impossível garantir a segurança dos centros urbanos, e garantir o livre trânsito das pessoas, combater a criminalidade.

É essencial para preservar o patrimônio público, garantir atividades noturnas como lazer, comércio, cultura entre outros.

Não há dúvida de que a modernização e a melhora na qualidade da iluminação pública são primordiais no que cabe à gestão municipal em relação à segurança. Ao mesmo tempo, é um fator que dá condições para que as pessoas continuem ocupando os espaços públicos e convivendo cada vez melhor com a cidade.