O atendimento às especialidades médicas tem sido uma grande reivindicação da área da saúde nas cidades do Alto Tietê.

Há a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) que ainda não consegue dar agilidade para quem precisa de atendimento especializados nos municípios. Por isso, o Alto Tietê quer a regionalização do sistema de ofertas e ainda agilidade no encaminhamento dos pacientes.

Nesta semana, o governo do Estado, apesar das dificuldades, trouxe uma informação importante.

No primeiro ano da Tabela SUS Paulista, os hospitais conveniados já registram aumento de até 18% na realização de cirurgias de alta complexidade, por exemplo. Desde 2024, o Governo de São Paulo complementa o valor que as instituições filantrópicas recebem do Ministério da Saúde pelos atendimentos de saúde. A iniciativa, chamada de Tabela SUS Paulista, remunera até cinco vezes mais do que a tabela nacional. Atualmente, 800 instituições são beneficiadas pelo programa pioneiro da Secretaria de Estado da Saúde.

Para a população o aumento das cirurgias de maior complexidade garante maior atendimento e um menor tempo de espera. É o caso da oncológica, foram 4.450 pacientes a mais que tiveram seu atendimento realizado pelo SUS, um crescimento de 17%, quando comparado ao ano anterior. Na cirurgia de mama, o aumento foi de 18%, sendo 559 mulheres a mais que tiveram sua cirurgia realizada. E no caso das cirurgias cardíacas, o aumento foi de 10%, significando 5.562 cirurgias a mais.

Anunciada no primeiro ano de gestão do atual governo, a Tabela SUS Paulista repassou R$ 4,3 bilhões às instituições conveniadas ao SUS em 2024. Os recursos representam um aumento de 80% nos valores repassados por meio de convênios em comparação ao ano anterior.