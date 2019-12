A saúde tem sido uma das maiores reivindicações quando são feitas pesquisas de opinião de opinião pública.

A melhoria no atendimento, mais hospitais, mais médicos e, principalmente, agilidade no atendimento público têm sido os pedidos mais comuns dos pacientes.

No final de semana, Suzano ganhou um equipamento importante.

Foi dada a ordem de serviço para início da construção da Clínica da Família, projeto que substituirá a antiga obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista. Os serviços serão realizados pela empresa PS Engenharia em um período de até 12 meses, com acompanhamento da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

A expectativa pelo atendimento é grande pelo fato de garantir a redução na fila de espera.

A construção da Clínica da Família, localizado na rua Guarani, altura do número 200, teve início em 2009, após um convênio celebrado entre a Prefeitura de Suzano e o Ministério da Saúde.

É uma obra esperada. Só para lembrar, os serviços foram paralisados em 2012. Neste ano, foi anunciada a retomada da construção, que hoje encontra-se abandonada, passando de UPA para Clínica da Família.

Não há dúvida que o novo equipamento vai garantir um atendimento mais ágil e com opções importantes de atendimento.

Essa novidade havia sido compartilhada durante a inauguração da Estratégia da Saúde da Família (ESF) Maria Ines Pinto dos Santos, no próprio Jardim Revista, em agosto passado. De lá para cá, foi promovido o processo licitatório, com valor inicial de R$ 1.917.247,33. Quem venceu o certame foi a PS Engenharia com um valor de R$ 1.477.751,20. De acordo com a Upae, o montante economizado na licitação foi destinado para a reforma do Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade vai atender os pacientes da região norte com clínico geral, ginecologista, dentista, psicólogo e fisioterapeuta. Ainda haverá a realização de exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e mamografia. O atendimento deverá ocorrer 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, podendo ocorrer também aos sábados, conforme a demanda.

A clínica também será importante para apoiar todas as unidades de saúde, possibilitando o aumento da qualidade do atendimento, não só na região norte, mas em toda a cidade, pois irá descentralizar a demanda.

Os serviços vão seguir, de forma a contribuir e reforçar o sistema de saúde da cidade.

Deve agilizar o atendimento e reduzir a fila de espera para todos os pacientes que aguardam exames e um atendimento mais eficaz.