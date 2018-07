Concessionárias registram 30,1 mil evasões em 5 meses; são 8 por hora

Nos primeiros cinco meses deste ano, entre janeiro e maio, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) registrou 30.122 evasões de pedágios nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) e no Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-70). Ou seja, pelo menos 8 motoristas “furam” por hora as cancelas de pedágios passando sem pagar. Ambas os complexos viários passam pelo Alto Tietê, logo as evasões de motoristas da região são consideradas no levantamento referido às concessionárias SPMar e Ecopistas. O índice sofreu queda de 43,8% em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a Artesp, a estatística se atenta às concessionárias, e não por rodovias. O estudo aponta que, neste ano, 8.722 evasões foram verificadas nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, geridos pela SPMar. No ano passado, o registro foi de 17.049 no mesmo período. Já no Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, na Ecopistas, a Artesp considerou 21.400 em 2018. Nos cinco primeiros meses de 2017, o complexo de ligação ao Rio de Janeiro teve 36.557 registros de motoristas que evitaram o pedágio obrigatório.

A SPMAR informou que opera o controle das praças automáticas, porém, pontua a atenção dos usuários quanto aos limites de velocidade de passagem pelo pedágio. Além disso, a concessionária deverá aprimorar o sistema de cancelas, conforme orientação do órgão regulador. Já a Ecopistas esclareceu a retirada das cancelas das pistas automáticas de cobrança de pedágio durante os horários de menor tráfego no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A agência instrui a redução de velocidade, a fim de se evitar acidentes nas praças de pedágio. As pistas automáticas são exclusivas para veículos com tag ativo e devidamente abastecido com valor correspondente ao pedágio. Na entrada desta pista, é necessário manter a velocidade constante e dentro dos limites definidos em 40 Km/h. Caso o semáforo se mantenha no vermelho o usuário deverá parar e aguardar orientação do funcionário da concessionária.

Veículos que cruzarem sem créditos ou sem tag estarão cometendo evasão de pedágio, infração de trânsito prevista Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e passível de multa de R$ 195,23 com cinco pontos na carteira de habilitação.