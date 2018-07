A cobertura vacinal é muito importante no combate à proteção contra doenças. Na edição de domingo, o DS trouxe reportagem sobre a aplicação e disponibilização das vacinas em Suzano.

Só para se ter uma ideia, em nível mundial, Brasil e China estão entre os países com maiores índices de cobertura vacinal, com 99,7% e 99,9% da população-alvo imunizada em 2016, respectivamente.

Os dados são do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) da Universidade de Washington e foram publicados na revista The Lancet.

Os países foram classificados por suas pontuações globais para mostrar os desempenhos relativos, bem como permitir comparações entre eles.

O índice geral de uma nação é baseado em uma escala de zero a 100. Cingapura foi o país com maior pontuação (87), seguido de perto pela Islândia e Suécia (86 ambos). As nações de menor pontuação foram o Afeganistão, a República Centro-Africana e Somália, cada uma com 11 pontos. O Brasil registrou 63 pontos.

Em relação ao histórico do Brasil no indicador de vacinação, em 1990, o País registrava 80,7% da população-alvo vacinada. Apenas dois anos depois, em 1992, o percentual caiu para assustadores 52,6%. A partir desse ano, o índice voltou a subir, alcançando os atuais 99,7%. A expectativa para 2030 é de que o Brasil tenha 100% de cobertura nesse indicador.

De acordo com o relatório, muitos países já atingiram alguns dos objetivos relacionados à saúde, incluindo mortalidade de menores de 5 anos, mortalidade neonatal, mortalidade materna e malária.

No Brasil, por exemplo, a mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade caiu de 52 a cada 1.000 nascidos vivos, em 1990, para 16,9, em 2016. O objetivo é que, em 2030, as mortes de crianças com menos de 5 anos de idade sejam de menos de 25 por 1.000 nascidos vivos.

Na edição de domingo, o DS mostrou que dos 23 tipos de vacinas aplicadas em Suzano, 14 (60,86%) atingiram mais de 50% da meta de cobertura vacinal.

Não há dúvida de que existem avanços importantes em relação a cobertura vacinal e no número de pessoas atendidas com doses de vacina atualmente.

Das nove vacinas que ficaram abaixo, pelo menos cinco tipos de doses foram incluídas recentemente no Calendário de Vacinação. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde, são referentes a 2017.

Entre as três principais vacinas que atingiram mais de 50% da meta estão a de Pneumococica 10, de BCG e de Meningocócica C para crianças de 2 meses a 1 ano. O público alvo de vacinação dos três tipos de doses era o mesmo, de 4.553 pessoas. A Pneumococica 10 foi a mais aplicada, tendo registrado 4.451 imunizações (97,76%). A de BCG ficou sem 2º lugar, com 4.419 vacinações (97,06%). Em seguida vem a de Meningocócica C, na qual foram computadas 4.239 imunizações (93,1%).

O importante é que as principais vacinas estejam sempre com a cobertura bem satisfatória no município.