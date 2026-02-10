A Prefeitura de Suzano tem um grande desafio que é de buscar a regularização total da coleta de lixo na cidade, um serviço considerado essencial.

Desde quinta-feira, a surpresa é de que a Empresa Renova deixou de recolher o lixo das casas, o que trouxe grande problema, sobretudo para a população prejudicada.

O DS trouxe, em seu portal logo pela manhã, a informação de que prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), baixou decreto (nº10350 de 8 de fevereiro de 2026) de estado de calamidade ambiental e sanitária em razão da paralisação dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, a coleta de lixo.

No decreto, ficam autorizadas, enquanto perdurar a situação de calamidade, a contratação emergencial de serviços e insumos indispensáveis à contenção dos danos ambientais sanitários.

O que é mais importante, nesse momento, é que o serviço seja restabelecedido. A prefeitura garante que paga os repasses, do contrato da prestação do serviço, em dia. Não há atrasos.

Na manhã de ontem, o prefeito Pedro Ishi recebeu sindicatos e os colaboradores da Renova para dar apoio à reivindicação, de receber os salários atrasados.

O DS traz, na edição desta terça-feira (10), todo o panorama da situação, marcado também por funcionários da Renova nas ruas protestando contra a empresa.

Na sexta-feira à noite, o prefeito Pedro Ishi publicou um vídeo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (6), expondo a situação, a qual ele considerava "inadmissível". O chefe do Executivo ainda reforçou que os pagamentos estão em dia.

Desde a semana passada, a Prefeitura havia identificado que a coleta de lixo na cidade estava sendo prejudicada.

Na ocasião, a Prefeitura já garantia que a empresa estava com todos os pagamentos em dia e a coleta não está sendo feita.

Foi aberto então um processo administrativo. A empresa foi notificada.

Na manhã de sábado (7), a Prefeitura mobilizou 20 caminhões da frota da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para atender os bairros mais afetados com a falta da coleta.

O que se espera é pela regularização 100%. Que os serviços possam atender os inúmeros moradores da cidade.