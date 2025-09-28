Combate à tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico. As informações são do governo federal.

Em Suzano, as ações de combate á doença são realizadas de forma efetiva pela rede municipal de saúde.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove, por exemplo, durante o mês de setembro uma série de ações voltadas ao enfrentamento da tuberculose nas unidades de saúde da cidade. O trabalho inclui palestras educativas, orientações e coleta gratuita de exames de escarro, e reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença, que ainda representa um desafio de saúde pública no Brasil.

O DS trouxe na semana passada informações de que as atividades tiveram início com palestra na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Fátima, e seguem ao longo do mês em diversos bairros. Nesta segunda-feira (22/09), a USF Jardim São José recebeu uma ação comunitária com orientações voltadas aos moradores da região. A agenda prevê uma mobilização nesta quarta-feira (24/09) na USF Jardim Europa, com atendimento direcionado a pacientes de uma clínica de reabilitação.

A intensificação das ações em setembro tem como objetivo não apenas identificar casos ativos, mas também conscientizar a população sobre os riscos e formas de prevenção, segundo a Prefeitura.