Combate à violência contra mulher

Combater a violência contra a mulher é uma questão humanitária urgente e um dos maiores desafios da sociedade brasileira. Embora os avanços que a Lei Maria da Penha trouxeram a essa luta, ainda é preciso reforçar o trabalho com ações intensas de políticas públicas.

Nesta semana, a Secretaria de Políticas para a Mulher encerrou nesta os “21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, a 1ª macrocampanha estadual pelo fim da violência, que ocorreu entre 20 de novembro e 11 de dezembro. A cerimônia de encerramento aconteceu no Memorial da América Latina, sede da SP Mulher, e contou com a assinatura de um acordo de cooperação com a Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).

A secretária-executiva de Políticas para a Mulher, Teresinha Neves, abriu o encontro agradecendo os presentes e as equipes da rede pública que atuaram na macrocampanha. “Este é o início de um novo tempo para a pauta da mulher. O enfrentamento da violência deve ser trabalhado em todos os dias do ano, porém, nesses 21 dias pudemos levar essa mobilização por todo o Estado. Estamos aqui para fazer valer a política de apoio à mulher, a escuta acolhedora e o fortalecimento da rede de apoio pública”, destacou.

Em seguida, o secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, e a secretária-executiva da SP Mulher, Teresinha Neves, assinaram o protocolo de intenções entre as secretarias, que tem como objetivo unir esforços para ampliar o alcance dos cursos oferecidos pelo programa Todas in-Rede, agora integrando o Protocolo Não se Cale. O protocolo capacita equipes de diferentes estabelecimentos para agir com eficácia diante de situações de assédio, abuso, importunação ou violência contra mulheres.

O programa Todas in-Rede tem levado prevenção à violência, autonomia financeira e cuidados com a saúde às mulheres com deficiência.

O trabalho de redespertar a liderança feminina também é essencial, e essa parceria com a SP Mulher torna o Estado mais justo e inclusivo.