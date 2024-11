Combate à violência contra mulher

No dia 25 de novembro foi celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Sem dúvida é uma data importante para lembrar de políticas públicas criadas para proteção ao público feminino. E, ao longo dos últimos oito anos, a atual gestão municipal de Suzano intensificou o trabalho e acolhimento e criou mecanismos para ampliar o atendimento às suzanenses.

O DS trouxe reportagem sobre o assunto e mostrou as principais ações da cidade nesse sentido.

Um trabalho cheio de desafios que tem dado certo.

Um dos grandes destaques na área da Segurança, por exemplo, é a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). O grupamento, além de promover capacitações a agentes de outros municípios, tem forte atuação na proteção e combate à violência doméstica, sendo certificado com o Selo Nacional de Prática Inovadora, conferido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Além disso, desde dezembro de 2022, a equipe conta com o apoio de um aplicativo de proteção às mulheres que serve para acompanhamento das vítimas de violência doméstica com medida protetiva emitida pela Justiça. Até o mês passado, a ferramenta já havia possibilitado a realização de 352 atendimentos em quase dois anos, contabilizando uma média de 16 registros por mês. O município também conta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que executa um trabalho em parceria com a GCM, garantindo um atendimento diferenciado, eficiente e voltado ao conforto da mulher.

No segmento da Saúde, a prefeitura entregou em janeiro a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa. O equipamento promove atendimentos via regulação de vagas, recebendo mulheres encaminhadas pelos postos de saúde para realização de pré-natal de alto risco, coleta de papanicolau, planejamento familiar, ultrassonografia, implantação de DIU e Implanon, realização de testes rápidos, retirada de ponto, colposcopia, entre outros.

A pasta também disponibiliza a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS). Trata-se de um serviço importante, realizado por uma equipe especializada e preparada para efetuar este tipo de acolhimento. Uma das ideias criadas pela RAPSVDS é o “Monitoramento do Cuidado”, que consiste em realizar uma interlocução entre os equipamentos da Rede de Urgência e Emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que notificam grande parte dos casos de violência na cidade.

Os trabalhos de atendimento à mulher são muito importantes para garantir o trabalho de atendimento e proteção do qual elas necessitam. As ações vão prosseguir.