O combate ao desmatamento ilegal no Brasil foca no fortalecimento do comando e controle, utilizando monitoramento por satélite (Deter/Inpe) e fiscalização intensificada por Ibama, ICMBio e Polícia Federal. O PPCDAm (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal) visa desmatamento zero até 2030, integrando regularização fundiária, rastreabilidade da cadeia produtiva e incentivo à bioeconomia.

Nas cidades da região, o trabalho de fiscalização tem sido reforçado.

Em Suzano, a mais recente ação resultou em um trabalho de fiscalização importante.

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, resultou no flagrante de desmatamento ilegal seguido de queima de vegetação em uma área de preservação no bairro Vila Barros, nesta quinta-feira (19/03). A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, na estrada do Yamane, durante patrulhamento preventivo da equipe.

O DS trouxe reportagem e mostrou que os agentes identificaram dois indivíduos ateando fogo em bambus que haviam sido previamente cortados com o uso de motosserra. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem e iniciou a fiscalização dos equipamentos utilizados na ação. Durante os questionamentos, um dos averiguados afirmou ser prestador de serviço e alegou ter sido contratado para realizar a limpeza do terreno. Ele informou ainda que apenas uma das motosserras estava em funcionamento, enquanto a outra se encontrava quebrada.

O combate eficaz exige o fortalecimento dos órgãos ambientais, a correta destinação de terras públicas e a aplicação do Código Florestal para alcançar metas internacionais de clima e conservação da biodiversidade.

Em Suzano, diante dos fatos da semana passada, foi acionada a equipe do Setor de Fiscalização de Posturas, que compareceu ao local e realizou a apreensão administrativa dos objetos envolvidos na ocorrência. Toda a área foi devidamente registrada por meio de fotografias para subsidiar a investigação e instrução do procedimento administrativo.