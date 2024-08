Combate ao fogo

Os incêndios no interior de São Paulo preocupam as autoridades paulistas e deixa o Alto Tietê em alerta para evitar esse tipo de desastre ambiental.

Na manhã de domingo (25), o governador Tarcísio de Freitas esteve no município de Ribeirão Preto, uma das áreas mais atingidas pelos incêndios no interior do Estado. Foi montado um posto avançado do Estado, na Base de Aviação da Polícia Militar, localizada na Avenida Thomaz Alberto Whatelly, Tanquinho. No local, haverá uma coletiva de imprensa às 12h.

Conforme o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, atualmente, são 21 cidades que enfrentam focos ativos de incêndio. Nenhum do Alto Tietê.

Ao todo, são 46 municípios que estão sendo monitorados e estão em alerta máximo para queimadas. As localidades sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor que afeta todo o estado.

De acordo com o governo estadual, mais de 7,3 mil profissionais e voluntários estão mobilizados no combate às chamas e na orientação da população. O gabinete de pronta resposta, instalado na sexta-feira (23), permanece ativo no âmbito da Operação SP Sem Fogo, que integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

A mobilização de esforços para combater o fogo continua neste domingo em todo o estado, com foco em Ribeirão Preto, hoje uma das mais críticas. A atuação do Estado ocorre em parceria com o governo federal por meio das Forças Armadas. Além de três helicópteros da Polícia Militar que já atuam na operação, a Força Aérea Brasileira enviou uma aeronave KC-390 e dois helicópteros para ajudar no combate às queimadas. Mais 28 veículos pesados, caminhões do Corpo de Bombeiros, são destinados à cidade.

A ação conta ainda com cinco drones da Fundação Florestal, seis do Corpo de Bombeiros e uma aeronave de asa fixa para debelar os incêndios na Área de Proteção Ambiental (APA) de Ibitinga. O setor canavieiro, por sua vez, também está apoiando o estado com carros-pipa e brigadistas, e ainda há suporte das empresas de construção com contratos com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e que operam para as concessionárias de rodovias nos contratos geridos pela Artesp.