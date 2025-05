Combate ao parcelamento irregular

Proteger os mananciais de água nunca foi tão importante para a manutenção da vida dos ecossistemas terrestres, afirmam especialistas. Além das chuvas, o volume dos reservatórios que abastecem as cidades e as regiões rurais se originam dessas fontes.

Por isso, só há a possibilidade de assegurar um desenvolvimento estável com a recuperação e a conservação da qualidade da água disponível.

Segundo eles, logo, a responsabilidade pelo uso consciente desse recurso e pela proteção dos mananciais é um dever de toda a sociedade.

Nesse sentido, buscar alternativas para recuperar os recursos hídricos e preservá-los é essencial à continuidade da vida na Terra. É importante, então, saber o que são os mananciais, qual é a importância deles e como conter as principais ameaças à qualidade e à disponibilidade da água.

Suzano vem realizando um trabalho intenso de combate e proteção. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma ação para combater práticas ilegais de parcelamento do solo e descarte irregular de resíduos sólidos na estrada dos Fernandes, via que liga Suzano ao ABC Paulista. O local, que desde 2015 sofre com degradações ambientais, fica no limite com Ferraz de Vasconcelos e voltou a ser alvo de fiscalização após novos indícios de atividade clandestina às margens do rio Guaió.

Durante a atividade, promovida com o Grupo de Fiscalização Integrada (GFI) do Alto Tietê Cabeceiras, foi constatado que caminhões que acessam a área transportam entulhos e outros resíduos que são depositados de forma irregular no trecho, que se encontra dentro de Área de Proteção de Mananciais (APM) e em Área de Preservação Permanente (APP).

Os mananciais são os únicos locais em que a sociedade pode conseguir água para suas principais atividades e para sobrevivência. Desse modo, mantê-los em quantidade e qualidade adequadas é fundamental para o desenvolvimento, manutenção da saúde e o bem-estar social.

Nos últimos anos, o desequilíbrio ambiental resultante da ação antrópica (ou seja, ações do ser humano) impactou significativas mudanças que afetaram a disponibilização de água doce. Essa situação tem gerado grandes problemas em caráter global.

Em Suzano, os terrenos, com cerca de mil metros quadrados cada, estão localizados em uma zona rural, onde a legislação vigente determina parcelamento mínimo de 20 mil metros quadrados. Além da irregularidade na dimensão dos lotes, não foram encontradas matrículas de imóveis, apenas contratos particulares de compra e venda, configurando violação das normas de uso e ocupação do solo.