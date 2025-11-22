O projeto que viabilizará o Complexo Viário do Alto Tietê, cuja concretização garantirá a implantação das esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi pauta de uma reunião, em Suzano, esta semana, conforme mostrou o DS.

Na ocasião participaram do encontro o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o gerente de Engenharia da concessionária SPMar - responsável pelas obras - Roberto Segalla.

A expectativa é grande pelo novo complexo que vai garantir desenvolvimento e ainda geração de empregos. O escoamento do trânsito também será importante, sobretudo com acesso mais direto de Suzano até o ABC e Baixada Santista.

Durante o encontro, as partes tiveram a oportunidade de dialogar sobre o planejamento referente ao trabalho, que garantirá mais segurança, fluidez e qualidade no trânsito. As ações que estão previstas para acontecer até 2027 deverão garantir, num primeiro momento, readequações viárias em acessos como as ruas Norma Favale e Jossei Toda e a avenida Paul Perci Harris, assim como a construção de um viaduto que conectará o anel viário às avenidas Major Pinheiro Fróes (SP-66) e Brasil.

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Rodoanel, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída.

O escopo de serviços foi inserido no Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão do governo estadual com a concessionária SPMar, a partir da interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O objeto abrange a elaboração dos projetos e a execução das obras para implementação do dispositivo que garante conexão direta dos condutores ao Rodoanel, na altura dos municípios de Suzano e Poá.

A oficialização do convênio que abriu caminho para as intervenções relacionadas às alças de saída deste trecho ocorreu durante cerimônia realizada em abril deste ano. Agora a expectativa é pelo início das obras que vão modificar o paisagismo urbano de Suzano.