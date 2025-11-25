O projeto que viabilizará o Complexo Viário do Alto Tietê, cuja concretização garantirá a implantação das esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi pauta de uma reunião, na semana passada, em Suzano.

A notícia gera mais expectativas em torno da obra que vai mudar o cenário urbanístico da cidade.

Além de gerar empregos, vai trazer acesso e melhor escoamento de veículos, sobretudo, para Baixada Santista e Grande ABC.

O planejamento referente ao trabalho garantirá mais segurança, fluidez e qualidade no trânsito. As ações que estão previstas para acontecer até 2027 deverão garantir, num primeiro momento, readequações viárias em acessos como as ruas Norma Favale e Jossei Toda e a avenida Paul Perci Harris, assim como a construção de um viaduto que conectará o anel viário às avenidas Major Pinheiro Fróes (SP-66) e Brasil.

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Rodoanel, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída.

O escopo de serviços foi inserido no Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão do governo estadual com a concessionária SPMar, a partir da interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O objeto abrange a elaboração dos projetos e a execução das obras para implementação do dispositivo que garante conexão direta dos condutores ao Rodoanel, na altura dos municípios de Suzano e Poá.

A oficialização do convênio que abriu caminho para as intervenções relacionadas às alças de saída deste trecho ocorreu durante cerimônia realizada em abril deste ano, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, quando autoridades que estiveram diretamente envolvidas nas tratativas que culminaram nessa conquista para a região se reuniram.