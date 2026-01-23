Conceito 'Cidade Saudável'

Suzano apresentou, nesta semana, programas urbanísticos do Plano de Bairro da Prefeitura, alinhados ao conceito de “Cidade Saudável”, iniciativa que norteia o planejamento territorial do município para as próximas décadas.

Uma cidade saudável é aquela que melhora continuamente o ambiente físico e social, ampliando os recursos comunitários para que as pessoas alcancem seu máximo potencial de saúde e bem-estar. Foca na qualidade de vida, equidade, sustentabilidade e no engajamento cívico, em vez de apenas na ausência de doenças.

Em Suzano, o encontro, ocorrido na sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, detalhou as diretrizes dos projetos “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que terão como áreas-piloto regiões estratégicas do Jardim Casa Branca e do Cidade Boa Vista, definidas a partir de critérios técnicos como crescimento populacional, densidade demográfica e fragilidades ambientais e sociais.

A primeira apresentação foi direcionada aos servidores da própria pasta, responsável pela condução técnica das ações. Em um segundo momento, o conteúdo foi compartilhado com integrantes de outras secretarias.

O “Bairros + Completos”, por exemplo, abrangerá 25 unidades de planejamento em todo o município, com foco na descentralização de serviços, na melhoria da infraestrutura urbana e na valorização das realidades locais. Já o “Suzano Mais Praças” tem como objetivo ampliar e qualificar as áreas verdes de lazer, contribuindo para o bem-estar da população e para o aumento da cobertura vegetal, incluindo o plantio de parte das 5 mil mudas previstas para a atual gestão.

Especificamente o projeto “Bairros + Completos” conta com o apoio técnico da assessoria especializada em urbanismo e planejamento, como o escritório Casa Cidade Arquitetura e Urbanismo que trabalha em parceria com o BR Casas.

Não há dúvida que os cidadãos, empresas e líderes políticos estão cada vez mais preocupados com o impacto que as ações humanas têm no meio ambiente. O debate sobre como construir cidades sustentáveis vem ganhando força à medida que entende-se o tamanho das consequências do consumo exacerbado de recursos naturais e emissões de carbono no futuro do planeta e do ser humano.

As iniciativas incorporam também o conceito de “Cidade em 15 minutos”, que busca garantir que os cidadãos tenham acesso a bens e serviços essenciais em um raio reduzido de deslocamento. A proposta envolve melhorias na infraestrutura viária, revitalização de espaços urbanos e estímulo ao comércio local.

Suzano está se organizando com seriedade para as próximas décadas.

A expectativa é de uma cidade boa para os adultos de hoje e ainda melhor para as futuras gerações.